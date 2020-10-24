فرنسا تستدعي سفيرها لدى تركيا

بعد انتقاد "أردوغان" لـ "ماكرون"

استدعت فرنسا سفيرها لدى تركيا اليوم (السبت)، على خلفية تصريحات أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتقد فيها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واتهم "أردوغان" "ماكرون" بـ"الوقوف وراء الكوارث والاحتلال في أذربيجان".

واعتبر الرئيس التركي نظيره الفرنسي "في حاجة إلى علاج عقلي بسبب موقفه من الإسلام"، وفقًا لـ "روسيا اليوم".

وذكر أن "السياسات الأوروبية ضد الدين الإسلامي غير مفهومة، وأن اقتحام الشرطة الألمانية لمسجد في برلين، دليل على انتقال الفاشية في الدول الأوروبية إلى مرحلة جديدة"، على حد قوله.

فرنسا تركيا الرئيس التركي الرئيس الفرنسي

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24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442 11:55 PM

بعد انتقاد "أردوغان" لـ "ماكرون"

فرنسا تستدعي سفيرها لدى تركيا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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استدعت فرنسا سفيرها لدى تركيا اليوم (السبت)، على خلفية تصريحات أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتقد فيها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واتهم "أردوغان" "ماكرون" بـ"الوقوف وراء الكوارث والاحتلال في أذربيجان".

واعتبر الرئيس التركي نظيره الفرنسي "في حاجة إلى علاج عقلي بسبب موقفه من الإسلام"، وفقًا لـ "روسيا اليوم".

وذكر أن "السياسات الأوروبية ضد الدين الإسلامي غير مفهومة، وأن اقتحام الشرطة الألمانية لمسجد في برلين، دليل على انتقال الفاشية في الدول الأوروبية إلى مرحلة جديدة"، على حد قوله.

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فرنسا تركيا الرئيس التركي الرئيس الفرنسي

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