وزير الثقافة مغردًا: "البن الخولاني بجنوب الوطن رواية لم تُحكَ بعد"

قبل أيام من انطلاق مهرجان البن في نسخته السابعة بمحافظة الداير

نشر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، عبر حسابه الشخصي في "تويتر" مقطعاً مصوراً للبن الخولاني، وقال مغردًا: "‏‎#البن_الخولاني في جنوب وطننا الغالي، رواية لم تُحكَ بعد. شكراً ‎@arabnews".

وتفصيلاً، جاء ذلك على خلفية ما نشرته صحيفة "عرب نيوز" الصادرة باللغة الإنجليزية، عن شجرة البن الخولاني، والتي التقت بالسبعيني محمد سلمان الحبسي، أحد مزارعي البن، داخل مزرعته، وتحدث من خلال التقرير والفيديو المصور عن علاقته بالبن، وامتلاكه لـ 557 شجرة بن، واصفاً إياه بالذهب.

وسمي البن بالخولاني نسبة لمرتفعات خولان، الموطن الأصلي لأجود أنواع البن على الإطلاق؛ لما له من جودة عالية، ومذاق متفرد بين أصناف القهوة، التي تُنتجها المناخات الأخرى، واكتسب شهرة واسعة، لذلك أطلقوا عليه البن الخولاني؛ ليكون السلعة الأغلى في سوق القهوة.

يذكر أن محافظة الداير بني مالك جنوب السعودية، تحتضن كل عام مهرجاناً خاصاً بالبن، سينطلق بعد أيام في نسخته السابعة، برعاية من أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز.