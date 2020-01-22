





1

بعد إطلاقه المشروع في عدة قرى سابقة وبتنسيقٍ مع الإدارة العامة للإمداد

"صحة المدينة" توصل محاليل الغسيل الكلوي لمنازل المرضى بقرية القاحة

386

أطلق مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، الدكتور محمد بن جمال الخلاوي، اليوم؛ مشروع توصيل محاليل الغسيل الكلوي البريتوني لمنازل المرضى بمنطقة المدينة المنورة، وتحديدًا في قرية القاحة؛ وذلك بعد إطلاقه في عدة قرى سابقة.



وأوضح الخلاوي أن انطلاقة العمل في المشروع كانت بتنسيق مع الإدارة العامة للإمداد بوزارة الصحة.



فيما أكّدت صحة المدينة أنه يتم التواصل مع جميع المرضى المستهدفين في هذه المرحلة، وإبلاغهم بالمشروع الذي سيوفر عليهم عناء السفر إلى المدينة المنورة للحصول على محاليل الغسيل، متمنّين الصحة والعافية للجميع.