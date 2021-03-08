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خلال استقباله عددًا من سيدات الأعمال ومنسوبات الجهات الحكومية

أمير الشمالية يجدد التأكيد على تمكين المرأة السعودية في شتى المجالات

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استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه اليوم, عددًا من سيدات الأعمال، ومنسوبات الجهات الحكومية بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة".



وجرى خلال الاستقبال التأكيد على سبل التمكين للمرأة في شتى المجالات وما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التنموية وفقاً لتوجيهات الدولة.



وأكد أمير المنطقة أن اليوم العالمي للمرأة يأتي ليتذكر الجميع الضرورة في الدعم والتشجيع وسبل التطوير في الفرص المتكافئة ورفع نسبة مشاركتها وإبراز الكفاءات من المواطنات المبدعات بما يتوافق مع ثوابت الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن المرأة السعودية تسجل نجاحات متتابعة على جميع المستويات وتقدم نموذجاً مميزاً على الصُّعد المحلية والدولية كافة.



ونوه بما تقدمه قيادة المملكة من دعم للمرأة للمشاركة في التنمية, لافتًا النظر إلى أن مستهدفات رؤية المملكة 2030 رفع مشاركة المرأة من (22%) إلى (30%) والإسهام في بناء المجتمع والتطور والتقدم والتنمية الشاملة ولتكون عضواً فعالاً ومشاركاً سواء من خلال العمل في القطاع الحكومي أو الخاص أو العمل في المشروعات الصغيرة.