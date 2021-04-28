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ارتفع خلال مطلع تعاملات جلسة اليوم بنحو 0.7 في المائة

مؤشر سوق الأسهم يتجاوز مستوى 10300 نقطة للمرة الأولى منذ 2014

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ارتفعت الأسهم السعودية خلال مطلع تعاملات جلسة اليوم بنحو 0.7 في المائة ليتجاوز المؤشر العام مستوى 10300 نقطة للمرة الأولى منذ 2014.

ويأتي ذلك بدعم من الأسهم القيادية يتقدمهم أسهم مصرف الراجحي والأهلي السعودي والتي سجلت مكاسب 1 و1.5 في المائة.



ووفق "الاقتصادية" صعدت أسهم أرامكو السعودية بأكثر من 0.4 في المائة كما ارتفعت أسهم 145 شركة مقابل تراجع 26 شركة، حيث تصدرت المكاسب أسهم شركة بترو رابغ بعد صعودها بأكثر من 7 في المائة.

