شاهد سقوط محتالي الإعلانات وسالبي السائق وصادم "ساهر".. هنا "الأمن العام"

جرائمُ عدةٌ جرى ضبطها بينها عصابة شرائح الاتصال المسجلة بهويات مواطنين

نشر حساب الأمن العام، تفاصيل إلقاء القبض على مرتكبي عدد من الجرائم، من بينهم ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السورية، امتهنوا عمليات نصب واحتيال من خلال نشر إعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي وإيهام الضحايا بانتمائهم لأحد المكاتب المتخصصة في التعقيب على المعاملات الحكومية، وتمكنوا من الاستيلاء على مليون ريال.

وقال "الأمن العام": "تم القبض على مواطن وثلاثة مخالفين لنظام الإقامة يقومون بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وتم العثور بحوزتهم على 322 شريحة اتصال ومبلغ يُقَدّر بـ13.907 ريالات".

وأضاف: "تم القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية بعد الاعتداء على سائق أجرة بعد إيصالهم؛ حيث سلبوا منه مبلغًا ماليًّا وجهاز جوال، وكذلك تم القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، امتهنوا سرقة المركبات واستخدامها كوسيلة نقل في قضايا سلب وسرقة من السيارات، وقُدّرت قيمة المسروقات بـ400 ألف ريال".

وأردف: تم القبض على مواطن يقوم بصدم جهاز للرصد الآلي "ساهر" وإتلافه على طريق "الخرمة- تربة".

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