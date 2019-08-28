بالصور.. سجن تبوك يحتضن أول مسرحية ترفيهية للنزلاء

في قالب كوميدي تثقيفي.. وبمشاركة فنانين سعوديين وبحضور "سبق"

احتضن سجن تبوك مساء أمس، أول مسرحية تقام على مسرح السجن بمشاركة فنانين سعوديين؛ حيث تفاعل نزلاء السجن مع الأمسية الترفيهية التي أقامتها مديرية السجون بالمنطقة بالتعاون مع لجنة تراحم بالمنطقة.

وتمثلت الأمسية في عرض مسرحية "لُحمة وطن" التي قدمتها فرقة تبوك للفنون المسرحية، بحضور مدير السجون بمنطقة تبوك ورئيس لجنة تراحم في تبوك، وعدد من النزلاء، وبحضور "صحيفة سبق" وممثلي وسائل الإعلام بالمنطقة.

وتناولت المسرحية عددًا من اللوحات الإبداعية التي نُفّذت في قالب كوميدي وتثقيفي للبعد الوطني واللحمة الوطنية، بمعالجة درامية تتجسّد في حب الوطن الذي قدم الكثير لأبنائه والمقيمين على أرضه، وعن دور مواطنيه في الذَّوْد عنه وردع كل من تسوّل له نفسه المساس بمقدراته.

وظهرت المسرحية في مطلعها بمستوى عالٍ، خاصة في دلالاتها الفكرية، وتسلسل الصور وتقنية سرد القصة وأداء الممثّلين، ونجحت في تصوير المعيار الحقيقي لانتماء المواطن، وبخاتمة مؤثرة؛ حيث استمع الحضور لأوبريت "إلا هذا الوطن" من كلمات الشاعر سعد الشهراني، ألهبت حماسة الحضور ونالت إعجابهم.

وأوضح مدير السجون بمنطقة تبوك العميد سلمان بن محمد العتيبي؛ أن المديرية العامة للسجون حريصة كلَّ الحرص على تقديم كل ما من شأنه إصلاح النزلاء وإعادة تأهيلهم وعدم عزلهم عن مجتمعهم، مبيّنًا أن هذا العمل الفريد من نوعه على مستوى السجون في المملكة قدم عدة رسائل للنزلاء؛ منها الابتعاد عن مَواطن الشبهات، وحب الوطن والولاء له ولقادته؛ في قالب كوميدي شيق، ووجد قبولاً وتفاعلاً كبيراً من النزلاء.

وقال بطل العمل ومخرجه الفنان المسرحي خالد الحربي: "إن فرقة تبوك المسرحية تسعد بمثل هذه الشراكات، بل تقدم كامل الدعم لها، وقد أسعدنا هذا الحضور والتفاعل، ونحن نثمن لمديرية السجون بمنطقة تبوك، وللجنة تراحم، هذا العمل الذي أدخل الفرح على قلوب النزلاء، وبلّغ الرسالة الأسمى من هذا العمل الوطني، الذي يقام لأول مرة في السجون، بل وبهذا العدد.

وفي ذات السياق ذكر رئيس لجنة تراحم بمنطقة تبوك أحمد الحارثي، أن مثل هذه المناشط الترفيهية تهدف إلى تحسين شعور النزلاء وإدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم، كما تسهم بشكل بارز في التخفيف عنهم وإعادة تأهيلهم وإصلاحهم؛ حتى يعودوا لأسرهم ومجتمعهم أفرادًا صالحين، مؤكدًا أن لجنة تراحم بالمنطقة لن تدخر جهدًا لإقامة البرامج والفعاليات المشتركة بينها وبين الجهات ذات العلاقة، التي تأتي مديرية السجون بمنطقة تبوك من أهمها؛ لما تمثله هذه الأنشطة من تأثير إيجابي ملموس على حياة النزلاء.

وكرّم مدير السجون، في الختام، المشاركين في المسرحية، وبطل العمل ومخرجه الفنان خالد الحربي، والفنان محمد الكنهل، والممثّلَين: فهد البلوي، وسعد العازمي، كما قدم العميد "العتيبي" لرئيس مجلس إدارة تراحم درعًا تذكاريًّا بهذه المناسبة.