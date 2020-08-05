تغريم 189 مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة في منطقة تبوك

بتغريم كلٍ منهم مبلغ 1000 ريال

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (189) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة، وذلك بتغريم كلٍ منهم مبلغ (1000) ريال.