افتتاح ملتقى مهارات التفكير العليا في STEM بالخبر

يستمر يومين لاستقبال زيارات مدارس القطاع

أطلقت شعبة العلوم بمكتب التعليم بالخبر مبادرة نوعية بعنوان "مهارات التفكير العليا في STEM" للمرحلة الثانوية، والذي يستمر على مدى يومين لاستقبال زيارات مدارس القطاع.

وتتضمن المبادرة مجالين: الملصقات التربوية والمشاريع العلمية من خلال معرض وملتقى بمدرسة عمر المختار الابتدائية لمدة يومي الاثنين والثلاثاء 28 -29/06/1443هـ، وافتتح المعرض مدير مكتب التعليم بالخبر، أحمد صالح الغامدي.

وتهدف المبادرة بشكل عام إلى نشر ثقافة منحى STEM في تدريس العلوم، وتعزيز وتنمية مهارات التفكير العليا لدى الطلاب، بالإضافة إلى تنمية الجانب المعرفي لدى المعلمين حول هذه المهارات لكونها اتجاهاً مهماً في التنمية ومنها التنمية المستدامة، ونقل أداء المعلم من التدريس النظري إلى العملي الحياتي، وتبادل الخبرات ونقلها على مستوى القطاع.