جازان.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى الساعة 8 مساءً

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل محافظات عدة

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.