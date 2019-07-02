بالفيديو.. لماذا ألقى طيار مقاتلة هندية قنابله في مواجهة سرب طيور؟

أكدت القوات الجوية أنه تفادى كارثة حقيقية

فيما وُصف بـ"الذكاء وحُسن التصرف"، ألقى طيار مقاتلة هندية، قنابله وتخلص من خزانات الوقود في طائرته؛ متسببًا في اشتعال النيران؛ لكنه تفادى كارثة حقيقية، عقب اصطدامه بسرب طيور؛ حسب بيان القوات الجوية الهندية.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن الحادث وقع صباح الخميس الماضي، في قاعدة "أمبالا" الجوية بولاية هاريانا شمالي الهند، حينما أقلعت مقاتلة هندية من طراز "جاغوار" في مهمة للتدريب.

وتنقل الصحيفة عن وسائل إعلام هندية، أنه عقب إقلاع الطائرة، اصطدمت بسرب من الطيور؛ مما تسبب في توقف أحد محركي الطائرة، وأصبحت المقاتلة تطير بمحرك واحد؛ وهو ما قد يُسفر عن سقوط الطائرة؛ خاصة بسبب وزنها.

وتضيف الصحيفة: أسرع الطيار الهندي بإسقاط قنابل التدريب المزمع استخدامها في المناورات، كما أسقط خزانيْ وقود؛ وهو ما تَسَبّب في اشتعال النيران، ثم عاد وهبط بالطائرة بسلام.

وقالت الصحيفة: إن النيران اشتعلت في منطقة المناورات بمحيط القاعدة الجوية؛ بينما سقط أحد خزانيْ الوقود في منطقة سكنية ولم يصب أحد بأذى.

وقامت الشرطة الهندية ومجموعة من أفراد القوات الجوية بتفقد الأضرار المادية في المنطقة السكنية المحيطة بالقاعدة، واستعادة قنابل التدريب الصغيرة وهياكل خزانات الوقود وأجزاء المحرك الذي سقط.

وفي بيانها، أثنت القوات الجوية الهندية على تصرف الطيار؛ واصفة ما قام به بـ"الذكاء وحُسن التصرف"، وأنه أنقذ نفسه والطائرة والقاعدة والمناطق المحيطة بها من كارثة، وأكدت أن إسقاط القنابل وخزاني الوقود، خفف الأحمال على المحرك، قبل أن يعود الطيار إلى القاعدة.