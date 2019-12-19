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قال: هواء قطبي يتمركز بعدة مناطق من 21 إلى 23 ديسمبر

"كراني": 48 ساعة ويحل الشتاء.. احذروا الهواء البارد

قال خبير الأرصاد حسن كراني إنه بعد 48 ساعة سيرحل الخريف، ويحل الشتاء بحرارة بين المد والجزر.

وأوضح "كراني" عبر حسابه في "تويتر": "وداعا للخريف".. بعون الله مع نهاية 48 ساعة القادمة يرحل الخريف ويحل الشتاء بحرارة بين المد والجزر.. ولكن بتمركز هواء قطبي بارد جداً من 21 - 23 ديسمبر على الشرقية، والشمالية والمنطقة الوسطى وكلما اتجهنا جنوباً.. فاحذروا الهواء البارد خاصة الأطفال ومرضى الرّبو".