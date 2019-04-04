"إخاء" و"وقت اللياقة" تمددان اتفاقية الشراكة لرعاية الأيتام

"الصقري": امتداد للرؤية والرسالة والأهداف المشتركة بين الطرفين

مدّدت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، وشركة "لجام للرياضة" المالك والمشغل لـ"وقت اللياقة"، اتفاقية الشراكة التي انطلقت بين الطرفين منذ أكثر من خمس سنوات، والتي تتضمّن الرعاية الرياضية لأبناء وبنات الأيتام.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء) عبدالله الصقهان أن الشراكة مع القطاع الخاص وتحديداً "وقت اللياقة" تتزامن مع رسالة المؤسسة في بناء شخصية ذات استقلالية لليتيم ببرامج تنموية، مشيراً إلى أن "وقت اللياقة" أحد أهم القطاعات التحفيزية لبيئة صحية ورياضية.

وبيّن أن من أهداف المؤسسة الارتقاء بالأيتام في كل المجالات؛ لتطوير قدراتهم، مثمناً مبادرة "وقت اللياقة"، وتعاونهم الدائم للمساهمة في الاستقرار الاجتماعي والحياتي للأيتام.

كما أبدت عضو مجلس إدارة وقت اللياقة حصة الصقري سعادتها بمواصلة الشراكة مع مؤسسة "إخاء" لخدمة فئة غالية على كل شرائح المجتمع، مشيرة إلى حرص وقت اللياقة على تعزيز جانب المسؤولية الاجتماعية في الشركة.

وأوضحت أن الاتفاقية هي امتداد للرؤية والرسالة والأهداف المشتركة بين الطرفين لدعم الأنشطة والفعاليات للأيتام، مشيدة بالعلاقة المستمرة بين وقت اللياقة ومؤسسة إخاء.