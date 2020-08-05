مقاتلة روسية تعترض طائرتَيْن أمريكيتَيْن بعد اقترابهما من الحدود

الحادثة تكرَّرت خلال الأسابيع الماضية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة روسية مقاتلة من طراز سوخوي-27 انطلقت لاعتراض طائرتَي استطلاع أمريكيتَين، اقتربتا من الحدود الروسية فوق البحر الأسود اليوم الأربعاء.

وبيّنت الوزارة أن طائرة سوخوي-27 اعترضت الطائرتَين، وهما من طراز (آر.سي-134) و(بي.8 إيه)، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وكالة تاس للأنباء.

وأضافت بأن الطائرتَين ابتعدتا بعد ذلك عن الحدود.

ووقعت حوادث مماثلة على مدى الأسابيع القليلة الماضية.