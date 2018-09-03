وسط منظومة متكاملة.. الأسبوع التمهيدي بينبع يسجل حضوراً متميزاً

اشتمل على مجموعة من الفعاليات ليكون الطلاب في كامل جاهزيتهم

انطلقت، يوم أمس، فعاليات الأسبوع التمهيدي للطلاب والطالبات المستجدين والمستجدات بتعليم ينبع؛ من خلال قسم التوجيه والإرشاد "بنين- بنات".

جاء ذلك في ظل منظومة تعليمية متكاملة من الاستعدادات التي اشتملت على عدد من الفعاليات الإرشادية والتثقيفية والترفيهية؛ بغرض إعداد الطلاب والطالبات ليكونوا بكامل جاهزيتهم في بداية أول أيام الدراسة.

وقال مدير التعليم الدكتور محمد العقيبي: الإدارة أعدت منذ وقت مبكر وجهّزت لفعاليات وبرامج تربوية وترفيهية متنوعة لاستقبال طلاب الصف الأول الابتدائي بشكل مشوّق وجذاب سجّل حضوراً متميزاً لقسم التوجيه والإرشاد والمدارس.

وشكر قادة المدارس على جهودهم في إنجاح الأسبوع التمهيدي وتحقيق أهدافه التي تعود على الطلبة بالفائدة، وتحقق لهم سرعة الاندماج مع المرحلة الجديدة في حياتهم التعليمية؛ مؤكداً على أولياء الأمور أهمية تعاونهم المستمر مع إدارات المدارس.

وثمّن "العقيبي" جهود وتكاتف الأقسام بالإدارة في المتابعة وتوفير كل الاحتياجات للمدرسة، من تخطيط جيد لبرنامج الأسبوع التمهيدي أعده فريق العمل بقسم التوجيه والإرشاد والمرشدين والمرشدات بالمدارس، وبتضافر الجهود مع الأقسام المساندة في المتابعة، وتوفير كل الاحتياجات للمدرسة؛ متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

من جهته، قال المساعد للشؤون التعليمية سليم بن عبيان العطوي: الأسبوع التمهيدي يُعَد من أهم البرامج التربوية التي تؤدي إلى التكامل والتعاون بين البيت والمدرسة، وتهيئة الطلبة جسمياً ونفسياً لقبول المدرسة بشكل تدريجي وتيسير عملية انتقالهم من محيط الأسرة إلى البيئة المدرسية والتوافق مع مجتمعهم الجديد.

وأضاف: المدارس أعدت برنامجاً متكاملاً للطلبة المستجدين للصف الأول الابتدائي؛ حيث تم استقبال الطلاب وأولياء الأمور، وتعريفهم بالبرنامج اليومي وعرض فقرات تربوية مسلية؛ وتعريفهم بدور المرشد في المدرسة، وإعطاء الطلاب فكرة عن المدرسة ومرافقها المختلفة.

بدورها، قالت رئيسة قسم التوجيه والإرشاد سميرة عبدو: برامج الأسبوع التمهيدي من البرامج التربوية الهادفة؛ نظراً لما لها من دور في تكوين اتجاه إيجابي للطالبات المستجدات نحو المدرسة، وإكسابهن خبرات جديدة تساعدهن على التكيف مع المجتمع المدرسي في جو آمن يسوده الألفة والطمأنينة.

وأضافت: اشتمل البرنامج على تعريف الأمهات بالدور التربوي للمدرسة، وتعريف الطالبات بمرافق المدرسة، وتقديم مسابقات فردية وجماعية لتلمس الفروق الفردية بين الطالبات تمهيداً للتوزيع التربوي.

وتابعت: الأسبوع التمهيدي يساعد على تكوين السلوك الإيجابي لدى الطفل نحو المدرسة كما يعزز القدرات العقلية والاجتماعية ومحاولة تيسير انتقاله من مجتمع أسرته إلى مجتمع المدرسة.

ودعت "عبدو" أولياء أمور الطلاب إلى الحرص على التواصل مع المرشدين والمرشدات في المدارس، والتعاون على تذليل العقبات وحل الإشكاليات التي تواجه الطالب المستجد وسرعة التعاون؛ لمعالجتها عبر طرق تربوية وأساليب علمية.