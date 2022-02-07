انهيار جليدي يقتل 19 أفغانياً داخل ممر جبلي

رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين أو ضحايا

قتل 19 شخصاً على الأقل، اليوم (الاثنين)، في انهيار جليدي أثناء محاولتهم عبور ممرّ جبلي يربط بين أفغانستان وباكستان.

وأوضح مسؤول الإعلام والثقافة في ولاية كونار شرق أفغانستان نجيب الله حسن عبدل، أن عدة مجموعات من الأشخاص كانت تحاول عبور الحدود عندما بدأ تساقط الثلوج، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أنه عثر على 19 جثة حتى الآن، ورجال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا آخرين أو ناجين محتملين.

ويحاول العديد من الأفغان يومياً عبور الحدود الجبلية مع باكستان بحثاً عن عمل أو سلع رئيسية للتجارة.