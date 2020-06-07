أمطار رعدية على جازان.. و"المدني": لا تقربوا بطون الأودية

"الأرصاد": مصحوبة بنشاط في الرياح وتستمر حتى 11 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: أبوعريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعيدابي، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، هروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً -بمشيئة الله-.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.