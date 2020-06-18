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بعدد 18 حالة وفقًا لتقرير الصحة حول متابعة المستجدات

مؤشر الحالات الحرجة بفيروس كورونا يرتفع لـ 1877 حالة

ارتفع مؤشر الحالات الحرجة بسبب بفيروس كورونا إلى 1877 حالة بعدما وصل أمس إلى 1859 حالة.

وبلغ مقدار الارتفاع 18 حالة وفقًا لتقرير متابعة مستجدات فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4757 حالة إصابة جديدة في المملكة.