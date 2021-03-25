واشنطن تفرض عقوبات على جيش ميانمار بسبب الانقلاب

تستهدف شركتين مملوكتين له

فرضت الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، عقوبات على شركتين يسيطر عليهما جيش ميانمار في أعقاب الانقلاب.

ووفقًا لبيانٍ لوزارة الخزانة الأمريكية أوردته "رويترز": تستهدف العقوبات الأمريكية شركة ميانمار الاقتصادية القابضة العامة المحدودة وشركة ميانمار الاقتصادية المحدودة.