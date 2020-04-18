تفاصيل عن متوفى جازان ذي الـ34 ربيعاً.. مرض مزمن شارك "كورونا" فعْلته

من إحدى القرى التابعة لمحافظة جنوب جازان

كشفت مصادر "سبق" أن المتوفى بفيروس "كورونا" بمنطقة جازان كان يعاني من مرض مزمن.

وبيّنت المصادر أن المريض الذي كان يبلغ من العمر 34 ربيعاً كان يعاني من مرض مزمن ومشاكل صحية متكررة، حتى أصيب بفيروس "كورونا".



وبينت المعلومات أن إصابة المريض بفيروس "كورونا" زادت من مواجعه حتى توفي وهو من إحدى القرى التابعة لمحافظة جنوب جازان.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" لشاب يبلغ 34 عاماً من العمر في منطقة جازان، إضافة إلى حالة إصابة جديدة، وذلك لليوم الثالث على التوالي الذي تسجل فيه الصحة حالات بالمنطقة.

وبحسب تقارير وزارة الصحة فإن محافظة صامطة جنوب منطقة جازان قد سجلت ثماني حالات إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، وتسجيل حالتين في صبيا والطوال وحالة في محافظة العارضة.

وأشار موقع الوزارة إلى أن جازان سجلت حتى الآن 22 إصابة مؤكدة.