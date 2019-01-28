رياح مثيرة للأتربة تحجب الرؤية على طرق القنفذة

الحالة بدأت بعد ظهر اليوم وما زالت مستمرة

تسببت الرياح المثيرة للأتربة والغبار في حجب الرؤية لمدى يقل عن نصف كيلومتر على طرق محافظة القنفذة ومراكزها، خصوصاً الساحلية والمناطق المفتوحة.

وبدأت هذه الحالة منذ ما بعد ظهر اليوم، وما زالت مستمرة حتى الآن.

وتحدثت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، في وقت سابق، عن نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.