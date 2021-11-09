بعد أن منح المدرب اللاعبين إجازة لمدة 5 أيام .. الاتحاد يواجه ضمك

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، "الأحد المقبل"، مواجهة ودية أمام نظيره ضمك على ملعب النادي، ضمن إطار تحضيرات الفريقين لاستئناف مباريات الموسم الرياضي الحالي .

وكان مدرب الفريق الروماني "كونتيرا" قد منح اللاعبين 5 أيام إجازة بسبب التوقف الدولي، بالإضافة إلى تأجيل مواجهة الفريق أمام الهلال (من أجل النهائي الآسيوي).