بعد أن منح المدرب اللاعبين إجازة لمدة 5 أيام .. الاتحاد يواجه ضمك

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، "الأحد المقبل"، مواجهة ودية أمام نظيره ضمك على ملعب النادي، ضمن إطار تحضيرات الفريقين لاستئناف مباريات الموسم الرياضي الحالي .
وكان مدرب الفريق الروماني "كونتيرا" قد منح اللاعبين 5 أيام إجازة بسبب التوقف الدولي، بالإضافة إلى تأجيل مواجهة الفريق أمام الهلال (من أجل النهائي الآسيوي).
يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، "الأحد المقبل"، مواجهة ودية أمام نظيره ضمك على ملعب النادي، ضمن إطار تحضيرات الفريقين لاستئناف مباريات الموسم الرياضي الحالي .
وكان مدرب الفريق الروماني "كونتيرا" قد منح اللاعبين 5 أيام إجازة بسبب التوقف الدولي، بالإضافة إلى تأجيل مواجهة الفريق أمام الهلال (من أجل النهائي الآسيوي).