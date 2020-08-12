التحقيق في سرقة كيابل كهربائية من مدرسة بـ"درب جازان"

الحادث وقع قبل أيام عدة

تحقق الجهات المعنية والأمنية بمحافظة الدرب في منطقة جازان، في حادث سرقة كيابل كهربائية من إحدى المدارس بالمحافظة.



وبينت المعلومات أن جريمة السرقة التي تعرضت لها المدرسة كانت قبل أيام عدة، وقد بدأ التحقيق في القضية بعد تلقي الجهات المعنية البلاغ.