"أقسم أن يعطيني علاج أمه" .. مندوب توصيل يُثير الإعجاب بموقف نبيل

ضغط مرتفع يصل إلى درجة الخطورة والبحث في الصيدليات لم يُجدِ نفعاً

في سلوك إيجابي أثار الإعجاب، بادر "مندوب توصيل" بعرض علاج لوالدته على أحد العملاء بعدما عجز الأخير عن الحصول على علاجه الذي بحث عنه طويلاً في الصيدليات ولم يجده.

جاءت التفاصيل كما يرويها طالب العلاج نبيل أحمد؛ وهو خبير تقني ورئيس تنفيذي لإحدى الشركات لـ"سبق": "أنا مصاب بالضغط من الدرجة الثالثة؛ حيث يصل ضغطي دون علاج إلى (١٩٠) وهي درجة خطيرة، كما أعلم وعلاجي مقطوع من الصيدليات، وقررت التجربة مع مندوب إحدى شركات التوصيل ويدعى (باسم) الذي بحث عن العلاج طويلاً ولم يجده.

وأضاف: "كان يتواصل معي في كل وقت قصير عندما يصل لصيدلية وأحياناً يلتقط صوراً للمكان وعجز عن العثور على العلاج".

وتابع: "المندوب كما يبدو لي استشعر الظرف الذي أمر به فأقسم أن يعطيني من علاج والدته إذا كان يناسبني، وعرض لي صوراً من العلاجات لكنها لم تكن المطلوبة".

وعن هذه المبادرة يقول "نبيل": "رجل عظيم يستحق التكريم لإنسانيته، فقد استشعر المعاناة وأهمية الدواء وتعاطف مع حالتي الصحية رغم بُعد المسافة، وقد غرّدت بذلك على (تويتر) متأملاً من الشركة تكريمه، كما أنني لن أنسى موقفه النبيل".