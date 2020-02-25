الرباط .. رئيس "الشورى" يجتمع مع وزير الخارجية المغربي

استعرضا أوجه العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وتمتينها

اجتمع رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ في الرباط، أمس، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة؛ في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها للمملكة المغربية.

وفي مستهل الاجتماع أكّد رئيس مجلس الشورى، أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والعمل على توطيدها في جميع المجالات تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجلالة الملك محمد السادس، مشيراً إلى موقف المملكة الداعم لشقيقتها المملكة المغربية؛ للحفاظ على التراب الوطني المغربي.

من جانبه، أكّد وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة؛ أن العلاقات السعودية - المغربية قوية ومتينة، وهي علاقة إستراتيجية وتمتد لعقود، معبراً عن تقديره لدور المملكة في وقًوفها مع المغرب في مختلف قضاياه.

وأعرب عن أمنياته أن يعزّز البلدان الشقيقان في المرحلة المقبلة من جهودهما بما يعكس العلاقة التاريخية بين البلدين ويترجم الإرادة المشتركة للقيادتين في تكثيف العمل المشترك والتعاون المستمر.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع أوجه العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، وسبل تطويرها وتمتينها.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري؛ والوفد المرافق لرئيس مجلس الشورى، وهم: عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - المغربية الدكتور زهير الحارثي؛ وعضو مجلس الشورى عضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - المغربية الدكتور جمال المزين؛ وعضو مجلس الشورى عضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - المغربية الدكتور فهد البادي.