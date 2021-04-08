"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على ‏حائل ‏

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل اليوم، يتضمن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السابعة مساءً.
قال: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل بعض المحافظات
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل اليوم، يتضمن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السابعة مساءً.