الكويت: 520 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

ارتفاع العدد الإجمالي إلى 34952

سجلت الكويت 520 إصابة جديدة بمرض كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 34952 حالة.

وتم تسجيل ست حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض؛ ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 285 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، في بيان اليوم: إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض، من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لهم.