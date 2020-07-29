شاهد.. وصول ضيوف الرحمن إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

استعداداً للذهاب إلى عرفة غداً

بثّت وزارة الحج والعمرة صوراً لوصول ضيوف الرحمن إلى مشعر منى.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد عقدوا نية الحج وبداية التلبية من ميقات السيل صباح اليوم، ثم وصلوا إلى المسجد الحرام لتأدية طواف القدوم؛ وسط خدمات متكاملة وإجراءات احترازية لسلامتهم.

وأظهرت الصور وصول ضيوف الرحمن إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية استعداداً للذهاب إلى عرفة غداً.