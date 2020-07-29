شاهد.. وصول ضيوف الرحمن إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

استعداداً للذهاب إلى عرفة غداً

بثّت وزارة الحج والعمرة صوراً لوصول ضيوف الرحمن إلى مشعر منى.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد عقدوا نية الحج وبداية التلبية من ميقات السيل صباح اليوم، ثم وصلوا إلى المسجد الحرام لتأدية طواف القدوم؛ وسط خدمات متكاملة وإجراءات احترازية لسلامتهم.

وأظهرت الصور وصول ضيوف الرحمن إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية استعداداً للذهاب إلى عرفة غداً.

حج 1441 هـ

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29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441 04:50 PM

استعداداً للذهاب إلى عرفة غداً

شاهد.. وصول ضيوف الرحمن إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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بثّت وزارة الحج والعمرة صوراً لوصول ضيوف الرحمن إلى مشعر منى.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد عقدوا نية الحج وبداية التلبية من ميقات السيل صباح اليوم، ثم وصلوا إلى المسجد الحرام لتأدية طواف القدوم؛ وسط خدمات متكاملة وإجراءات احترازية لسلامتهم.

وأظهرت الصور وصول ضيوف الرحمن إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية استعداداً للذهاب إلى عرفة غداً.

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حج 1441 هـ

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