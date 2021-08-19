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داعية الراغبين في التقديم للدخول على موقعها بعد توفر عدد من المقاعد

جامعة الباحة تعيد فتح التقديم للطلاب الراغبين في الدراسة

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أعلنت جامعة الباحة إعادة فتح القبول للطلاب للالتحاق بمقاعد الدراسة بعد توفر عدد من المقاعد الدراسية.

وقالت جامعة الباحة " بناءً على توجيه وزير التعليم، بزيادة مقاعد القبول لهذا العام 1443هـ، تعلن الجامعة عن توفر عدد من المقاعد في عدد من البرامج المختلفة، داعيةً الراغبين في التقديم الدخول على موقع الجامعة عبر الرابط: ‏⁦‪admission.bu.edu.sa/PROD_ad/xwskca ⁩