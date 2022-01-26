مواطن: التشوّه البصري داخل "نقرة حائل" خارج نظرات البلدية والضحية السكان

رصد عبر "سبق" بالصور أماكن مختلفة من الحي وطالب بمعالجة وضعها

عكس حي النقرة جنوب حائل جانبًا ما اعتبره سكان الحي قصورًا من البلدية المعنية بالحي، وذلك بعد رصد مواطن جانب من التشوّه البصري.



وأكد المواطن في حديثه لـ"سبق" أنه في حالة مشاهدة حسابات أمانة حائل، ونشرها لمعالجة التشوّه البصري في المواقع على الشوارع العامة التي تراها عين سالك الطريق، فيما غاب طرفها عن المشاهدات السلبية داخل الحي وبين منازل المواطنين.



وطالب المواطن البلدية المعنية بأهمية مطاردة التشوّه البصري والقضاء عليه داخل الحي، وليس بأماكن محددة؛ فبالرغم من أن البلدية تقوم بجهودٍ كبيرة للحد من التشوّه البصري والقضاء عليه، والتي حققت تقدمًا كبيرًا في مواقع محددة من الحي، وجب عليها متابعة داخل الحي.



رصد المواطن عبر "سبق" بعض الصور في أماكن مختلفة من الحي، وطالب بمعالجة وضعها.