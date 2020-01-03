ذوو الجندي أول "فهد الحارثي": فخورون باستشهاد البطل

متزوج وله 4 أطفال وأصيب بالحد الجنوبي مدافعًا عن وطنه

تلقّى ذوو الشهيد جندي أول فهد سالم بن مسلم الحارثي، من منسوبي القوات المسلّحة؛ خبر استشهاد ابنهم على الحد الجنوبي من الوطن بالصبر والثبات، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للوطن، وفخورون بما سطره ابنهم الشهيد.

وقال المواطن سالم بن مسلم الحارثي لـ"سبق": إن نجله الشهيد "فهد" متزوج ولديه أربعة أطفال، وأصيب في الحد الجنوبي وهو يدافع عن تراب الوطن الطاهر، يوم الأحد الموافق 25 ربيع الآخر الماضي، ثم نُقل الاثنين الماضي إلى مستشفى الهدا بمدينة الطائف لتلقي العلاج، وتوفي مساء أمس الخميس.

وأضاف: أدّينا صلاة الجنازة على ابني بجامع العباس بالطائف، ظهر اليوم الجمعة، وتلقّينا مواساة محافظ الطائف، وتم دفنه بالطائف.

الحد الجنوبي شهيد الواجب

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03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441 05:20 PM

متزوج وله 4 أطفال وأصيب بالحد الجنوبي مدافعًا عن وطنه

ذوو الجندي أول "فهد الحارثي": فخورون باستشهاد البطل

سويد الحارثي

الطائف

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تلقّى ذوو الشهيد جندي أول فهد سالم بن مسلم الحارثي، من منسوبي القوات المسلّحة؛ خبر استشهاد ابنهم على الحد الجنوبي من الوطن بالصبر والثبات، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للوطن، وفخورون بما سطره ابنهم الشهيد.

وقال المواطن سالم بن مسلم الحارثي لـ"سبق": إن نجله الشهيد "فهد" متزوج ولديه أربعة أطفال، وأصيب في الحد الجنوبي وهو يدافع عن تراب الوطن الطاهر، يوم الأحد الموافق 25 ربيع الآخر الماضي، ثم نُقل الاثنين الماضي إلى مستشفى الهدا بمدينة الطائف لتلقي العلاج، وتوفي مساء أمس الخميس.

وأضاف: أدّينا صلاة الجنازة على ابني بجامع العباس بالطائف، ظهر اليوم الجمعة، وتلقّينا مواساة محافظ الطائف، وتم دفنه بالطائف.

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الحد الجنوبي شهيد الواجب

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