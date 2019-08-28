وزارة التعليم تودع الميزانيات التشغيلية للمدارس

لتأمين كافة الاحتياجات في وقت كافٍ

أنهت إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، مخصصات الميزانية التشغيلية لمدارس البنين والبنات للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 1441هـ، وتم إيداعها في الحسابات البنكية للمدارس.

وكانت وزارة التعليم قد خصصت مبالغ مالية لإداراتها؛ لتأمين بقية احتياجات العام الدراسي الجديد بوقت كاف، شاملة التجهيز والتأثيث، وصيانة المختبرات والأجهزة والوسائل التعليمية.

وأكدت التعليم أن اكتمال وصول الميزانيات يعكس حجم الاستعدادات التي تبذلها اللجان العاملة منذ مراحل التهيئة الأولى، ومنوهة بفتح خط مباشر بين المدارس والإدارات التي تتبع لها على مدار الساعة؛ لمساعدتها في تنفيذ الخطة التشغيلية لها وتلبية متطلباتها الرئيسة.

ودعت التعليم، جميع إداراتها في استثمار الميزانية التشغيلية للمدرسة بما يحقق أهدافها، ويضمن التطوير المأمول الذي تسعى لتحقيقه، ويسهم في تمكين المدرسة من القيام بأدوارها الإدارية وواجباتها التعليمية التي تحقق أهدافها التربوية والتعليمية من خلال توفير الموارد المالية اللازمة للمدرسة.