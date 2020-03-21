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دون تطبيق أدنى المعايير الطبية في وضع غير إنساني يفتقد أبسط مستلزمات الحياة

بذريعة الحجر الصحي.. "الحكومة اليمنية" تدين احتجاز الحوثيين لمئات المسافرين

طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بالقيام وبصورة عاجلة بالضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران للإفراج عن مئات المسافرين الذين احتجزتهم في مدينة عفار بالبيضاء، بذريعة ما أسمته بحجر طبي دون تطبيق أدنى المعايير الصحية.



وأكدت الحكومة أنها قامت باتخاذ كل الإجراءات اللازمة في التعامل مع جائحة كورونا، وقامت بفحص كل القادمين من الخارج في المنافذ الحدودية للتأكد من خلوهم من أعراض هذا الفيروس والحجر على المصابين منهم.



ودانت الحكومة، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، قيام الميليشيا الحوثية منذ يوم الاثنين الماضي بمنع دخول المسافرين إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرتها واحتجازهم في العراء دون مأوى.



وقالت الحكومة في بيانها: إن هذا الأمر أسفر عن معاناة مئات المسافرين نتيجة احتجازهم في العراء بدون مآوى ودون تفريق بين الأطفال والمسنين والنساء، وفي وضع غير إنساني وغير مجهز بأبسط المستلزمات الضرورية للحياة.



وأكّد البيان أن الحالة المأساوية التي وُضع فيها المواطنون تشكل خطرًا كبيرًا على حياتهم، نتيجة لاحتجازهم وعدم توفر الرعاية الصحية اللازمة؛ ما يعكس صورة بشعة لانتهاكات الحوثي لكرامة وحقوق وحياة الإنسان.