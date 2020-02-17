شرطة الرياض تُوقع بـ "كاسري أقفال المحال" .. اعترفا بـ ٨ جرائم سرقة

معظمها جنوب العاصمة .. مواطن وباكستاني تمّ توقيفهما واتخاذ اللازم بحقهما

ألقت شرطة الرياض القبض على متهمَيْن بجرائم سرقة عبر اقتحام المحال التجارية بكسر أقفالها الخارجية والاستيلاء على ما بداخلها من بضائع وممتلكات.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال؛ أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على متهمَيْن "مواطن، ومقيم- باكستاني الجنسية، في العقدين الثالث والرابع من العمر"، وذلك بعد توافر الأدلة على قيامهما باقتحام المحال التجارية بكسر أقفالها الخارجية والاستيلاء على ما بداخلها من بضائع وممتلكات.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما، أقرّا بارتكابهما 8 جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي؛ تركز معظمها في أحياء جنوب العاصمة الرياض، حيث جرى توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.

شرطة الرياض الرياض الجهات الأمنية

4

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441 12:08 PM

معظمها جنوب العاصمة .. مواطن وباكستاني تمّ توقيفهما واتخاذ اللازم بحقهما

شرطة الرياض تُوقع بـ "كاسري أقفال المحال" .. اعترفا بـ ٨ جرائم سرقة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

1 1,565

ألقت شرطة الرياض القبض على متهمَيْن بجرائم سرقة عبر اقتحام المحال التجارية بكسر أقفالها الخارجية والاستيلاء على ما بداخلها من بضائع وممتلكات.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال؛ أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على متهمَيْن "مواطن، ومقيم- باكستاني الجنسية، في العقدين الثالث والرابع من العمر"، وذلك بعد توافر الأدلة على قيامهما باقتحام المحال التجارية بكسر أقفالها الخارجية والاستيلاء على ما بداخلها من بضائع وممتلكات.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما، أقرّا بارتكابهما 8 جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي؛ تركز معظمها في أحياء جنوب العاصمة الرياض، حيث جرى توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

شرطة الرياض الرياض الجهات الأمنية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020