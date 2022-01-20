حرارةٌ دون الصفر بـ3 درجات اليوم وغدًا.. الرياض والقصيم في الواجهة ولَزِمَ التحذير

مُختص بـ"الأرصاد": البحر غير مناسب للإبحار والصيد وارتفاع الأمواج قد يصل إلى مترين

حذّر المختص في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أهالي منطقتي الرياض والقصيم، من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت لتصل إلى 3 درجات تحت الصفر المئوي.

ولفت "العقيل" إلى أن معظم الأجواء الشمالية للمملكة تتعرض لكتلة هوائية باردة مستمرة؛ لكن ستبدأ الحرارة فيها بالارتفاع، مع تحرك الكتلة الهوائية منها إلى المناطق الشرقية والوسطى من المملكة، ويومي السبت والأحد ستواصل تحركها للمناطق الجنوبية.

وأضاف في مداخلة لبرنامج اليوم على "الإخبارية"، أن نشاط الرياح الشمالية والشمالية الغربية ستكون على سواحل الخليج العربي، وستصل سرعتها إلى 50كم/ساعة، وارتفاع الأمواج قد يصل إلى مترين في المياه الضحلة بالخليج العربي، والبحر غير مناسب للإبحار والصيد يومي الجمعة والسبت، مع إمكانية تكوّن عواصف رملية بين المنطقة الشرقية حتى الرياض.