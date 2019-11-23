تساقط صخرة بعقبة الباحة يتسبب بحالة وفاة وإغلاق احترازي

مؤقتاً لحين الانتهاء من الحادث

تسبب تساقط الصخور في عقبة الباحة، قبل قليل، في حالة وفاة، فيما أغلقت العقبة لحين الانتهاء من الحادث.

وقال العقيد جمعان دايس الغامدي متحدث مدني الباحة: "سقوط صخرة على مركبة نتج عنه حالة وفاة واحدة، والعقبة مغلقة احترازياً حتى يتم الانتهاء من الحادث".

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23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441 06:31 PM

مؤقتاً لحين الانتهاء من الحادث

تساقط صخرة بعقبة الباحة يتسبب بحالة وفاة وإغلاق احترازي

عبدالعزيز الشهري

الباحة

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تسبب تساقط الصخور في عقبة الباحة، قبل قليل، في حالة وفاة، فيما أغلقت العقبة لحين الانتهاء من الحادث.

وقال العقيد جمعان دايس الغامدي متحدث مدني الباحة: "سقوط صخرة على مركبة نتج عنه حالة وفاة واحدة، والعقبة مغلقة احترازياً حتى يتم الانتهاء من الحادث".

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