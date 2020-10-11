"كورونا" يغزو رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية

كشفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم (الأحد)، عن أن رئيسها على أكبر صالحي أصيب بفيروس كورونا الجديد.
وبينت المنظمة أن تحاليل "صالحي" أظهرت نتيجة إيجابية لإصابته بـ"كوفيد-19" منذ الثالث من أكتوبر، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأشارت إلى أن "صالحي يخضع للحجر في منزله، ويدير شؤون المنظمة من هناك"، على حد ذكر الوكالة.
فيروس كورونا الجديد
تأكدت إصابته قبل 8 أيام
كشفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم (الأحد)، عن أن رئيسها على أكبر صالحي أصيب بفيروس كورونا الجديد.
وبينت المنظمة أن تحاليل "صالحي" أظهرت نتيجة إيجابية لإصابته بـ"كوفيد-19" منذ الثالث من أكتوبر، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأشارت إلى أن "صالحي يخضع للحجر في منزله، ويدير شؤون المنظمة من هناك"، على حد ذكر الوكالة.