"كورونا" يغزو رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية

تأكدت إصابته قبل 8 أيام

كشفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم (الأحد)، عن أن رئيسها على أكبر صالحي أصيب بفيروس كورونا الجديد.

وبينت المنظمة أن تحاليل "صالحي" أظهرت نتيجة إيجابية لإصابته بـ"كوفيد-19" منذ الثالث من أكتوبر، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأشارت إلى أن "صالحي يخضع للحجر في منزله، ويدير شؤون المنظمة من هناك"، على حد ذكر الوكالة.

فيروس كورونا الجديد

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11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442 03:28 PM

تأكدت إصابته قبل 8 أيام

"كورونا" يغزو رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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كشفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم (الأحد)، عن أن رئيسها على أكبر صالحي أصيب بفيروس كورونا الجديد.

وبينت المنظمة أن تحاليل "صالحي" أظهرت نتيجة إيجابية لإصابته بـ"كوفيد-19" منذ الثالث من أكتوبر، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأشارت إلى أن "صالحي يخضع للحجر في منزله، ويدير شؤون المنظمة من هناك"، على حد ذكر الوكالة.

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فيروس كورونا الجديد

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