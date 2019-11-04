"رابطة سدر الجوف بالقريات" تبدأ زراعة شتلات السدر والطلح

"الجاسر" و"الشمري" استقبلا الفريق وشاركاه زراعة عدد منها

بدأ أعضاء "رابطة سدر الجوف التطوعية بالقريات" بممارسة أعمالهم بالقريات، والتي يسعون من خلالها لتحقيق عدد من الأهداف البيئية والمجتمعية، أبرزها الاهتمام بعملية التشجير داخل المدينة وخارجها، وزراعة النباتات البرية بأنواعها في المناطق البرية القريبة والمحيطة بالمحافظة، وذلك بهدف حماية البيئة والحياة الفطرية بالقريات من التلوث والتصحّر.

وتجد الرابطة وأعضاؤها بالقريات دعماً واهتماماً من الجهات الحكومية والمسؤولين بالمحافظة، إذ استقبل محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، فريق الرابطة الذي يضم رجالاً وسيدات، واستمع لتعريف من رئيس الفريق نايف العازمي، عن عمل وهدف الفريق الذي يمثل "رابطة سدر الجوف التطوعية" بالقريات، ويعمل تحت مظلة فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة، كما قدم شرحاً عن أعمال الرابطة وأهدافها.

وثمّن "الجاسر" جهود الفريق، مؤكداً دعمه له، ومشيراً لبعض التوجيهات والنقاط التي تخدم الفريق وأبرز المواقع التي تحتاج إلى تشجير واهتمام منه، كما شارك الفريق بزراعة عدد من (شتلات السدر) في فناء مبنى المحافظة، كما قدم له الفريق درعاً تذكارية بهذه المناسبة.

وشارك رئيس بلدية القريات سميحان الشمري، صباح اليوم الاثنين، وبحضور عدد من المختصين في بلدية القريات، بمشاركة أعضاء فريق الرابطة زراعة عدد من أشجار السدر والطلح في موقع ممشى القريات، وذلك بهدف تحسين المشهد الحضري، وتوفير خيارات إضافية وأجواء ملائمة لممارسي رياضة المشي وتعزيزها لفئات المجتمع كافة.

كما اجتمع "الشمري" بأعضاء الفريق، وتم تناول عدد من الأمور ذات العلاقة، وتجمع عمل الرابطة والبلدية وتخدم خطة التشجير التي سيتم تنفيذها بالمحافظة، والاهتمام بالجانب التوعوي للمجتمع وبتوسعة المساحات الخضراء والتنسيق بين الطرفين في ذلك.

ويتكون فريق رابطة سدر الجوف التطوعية بالقريات من رجال وسيدات، ويرأسهما نايف عقلا العازمي، ونائبه سطام الملحم، ومنى ناصر المعثم للقسم النسائي، وعضوية كل من: يحيى محمد العازمي، وإبراهيم محمد الشراري، وأحمد عبيد، وعبدالله كايد الخويران، ومدالله محمد، ونادر فالح العازمي، ومنى عبدالله الشراري، وترفه مشهور العنزي، ووضحا محمد العنزي، ومريم سلمان العازمي، وفاطمة سعيد العنزي، وفاطمة فهد العنزي، ومها عقيل الشراري، ومنيفة بستان الأشجعي، وشوق عطا السعد.

وذكر رئيس فريق الرابطة بالقريات نايف العازمي، لـ"سبق"، أن الرابطة ترحب بأي فرد بالقريات لديه هواية الاستزراع والتشجير، ويملك خبرة ومعلومات عنهما وذلك بالانضمام للرابطة، مؤكداً أن الفريق يطمح لتوسيع دائرة العمل بما يحقق الارتقاء بالمحافظة بيئياً واجتماعيًا.