"الفيصل": لم يتم إيقاف أي شخص على ذمة تحقيقات حريق محطة قطار الحرمين

وقف على الموقع وأكد: الأوامر صدرت بالتحقيق وسنرفع النتائج للمقام السامي

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أن هناك أوامر صدرت بتشكيل عدة لجان للتحقيق في أسباب اندلاع النيران بمحطة قطار الحرمين، مشيراً إلى أن وزارة النقل ستحقق ووزارة الداخلية ستحقق، إضافة إلى إمارة منطقة مكة المكرمة، مشيراً إلى أنه سيتم الرفع بالنتائج للمقام السامي؛ للاطلاع عليها والأمر بما يراه خادم الحرمين الشريفين.

وفي رده على سؤال لـ"سبق" حول ما إذا كان تم إيقاف أشخاص على ذمة التحقيق قال: لا أستطيع أن أوقف أي أحد دون أي سبب معين وواضح، وأضاف أن الموضوع كبير وليس بالسهل، وهناك أمور لا بد من التحقق كيف حدثت؟ ولماذا حدثت؟

وأشار "الفيصل" إلى أنه لا توجد أي نسبة محددة حتى الآن من الأضرار، حيث ما زالت هناك أضرار جديدة تحدث فالدور الأرضي والأول سليم، بينما المشاكل تكمن في الدور الثاني والسقف.

ووعد أمير مكة بكشف النتائج عقب الانتهاء من التحقيق، فيما قدّم شكره وتقديره لرجال الدفاع المدني ولرجال المرور.

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قد وقف بعد ظهر اليوم على حادث حريق قطار الحرمين، والذي اندلعت به النار منذ ظهر أمس الأحد، وانتهت بعد مضي ما يقارب 15 ساعة.

واستقبله محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ووزير النقل الدكتور نبيل العمودي، ورئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، ورافقه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، ووكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح.