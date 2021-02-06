الهلال: الإصابة تغيّب المعيوف شهرًا عن الملاعب

الأزرق فتح ملف مباراة العين

أكد نادي الهلال في بيان نشره من خلال حسابه الاجتماعي " تويتر" أن حارس الفريق الكروي الأول عبد الله المعيوف سيغيب لمدة تتراوح بين 25 و30 يومًا عند التدريبات بداعي الإصابة التي تعرض لها اللاعب (تمزق في العضلة الضامة)، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي قبل العودة للتدريبات الجماعية.



من جهة ثانية، فتح الأزرق ملف مباراته المؤجلة أمام العين الثلاثاء المقبل، التي يسعى من خلالها إلى العودة من جديد لسكة الانتصارات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.