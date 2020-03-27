أمير مكة يوجّه بإطلاق حملة "بِرّاً بمكة" لرصد الأسر المحتاجة

تماشياً مع آثار "كورونا".. بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، بإطلاق حملة تحت عنوان "بِرّاً بمكة" لرصد الأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة المتأثرة خلال فترة منع التجوّل، والأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة، وتقديم الدعم لهم، لمواجهة الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة بالإمارة.

ووجّه الأمير خالد الفيصل؛ بتشكيل لجنةٍ في كل محافظة من محافظات المنطقة لرصد الحالات التي تستحق المساعدة، وذلك بالتعاون مع أفرع الجهات المعنية بالمنطقة.

وتضمّن توجيه الأمير خالد الفيصل؛ لمحافظي المحافظات والجهات ذات العلاقة بالمنطقة المُشاركة في الحملة، ضرورة دعم القطاع الخيري لتقديم مزيد من الأعمال والمبادرات الخيرية، خصوصاً في المرحلة الحالية، وما تشهده من تداعيات لفيروس كورونا على جميع فئات المجتمع وخصوصاً التي تستهدفها الحملة.

وستنطلق حملة "بِرّاً بمكة"، الأحد المقبل، وستُعلن آلية تسجيل أصحاب المهن والمنشآت البسيطة والمستهدفة في الحملة لاحقاً.

وسيتم إعلان آلية المساهمة في هذه المبادرة وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن، كذلك تلقي طلبات الأسر المحتاجة، فيما سيتولى فريق عمل مُختص استقبال الدعم ومراجعة الطلبات المقدمة، والتأكّد منها بالتنسيق مع الجهات المعنية، عقب ذلك تقديمها للمستفيدين.

تأتي هذه المبادرة في خطوة من إمارة منطقة مكة المكرّمة لمدّ يد العون للأسر غير المقتدرة والمتعففة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة التي توقفت أنشطتها تقديراً لسرعة استجابة أصحابها للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا".