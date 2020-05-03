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"مقيم" استخدم زي عميل في المغسلة التي يعمل بها

شرطة الشرقية تقبض على مقيم ارتدى زياً عسكرياً وتصرف بطريقة غير لائقة

صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأنه إشارة إلى المقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يرتدي زياً عسكرياً ويتصرف بطريقة غير لائقة، ويوثق ذلك ويقوم بنشره، فقد تمكّنت الجهات الأمنية -بفضل الله- عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مقيم في العقد الثالث من العمر، حيث استخدم زي عميل في المغسلة التي يعمل بها، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.