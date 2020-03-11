المسند راسمًا ملامح الهطولات الربيعية: حالة تقلبات شِبه عنيفة وباكورة "الماطرة" اليوم

تَوَقّع أن تنهار درجة الحرارة بشكل دراماتيكي "السبت" بسبب دخول كتلة باردة شمالية غربية

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة عدم استقرار جوي تشهدها منطقة الشرق الأوسط نهاية هذا الأسبوع.

وقال عبر حسابه في "تويتر": حالة من عدم الاستقرار الجوي متوسطة إلى شبه عنيفة، متوقع أن تؤثر على منطقة الشرق الأوسط خلال نهاية الأسبوع (أمطار، رياح، غبار، أمواج عالية، تذبذب في درجة الحرارة).

وأضاف: باكورة سحب الحالة المطرية المتوقعة نهاية الأسبوع، تتشكل اليوم في الجزء الشمالي الغربي، وقد يهطل منها زخات مطرية على أجزاء من مناطق #تبوك و#الجوف.

وأردف: غدًا متوقع أن تكون الأجواء في منطقة #تبوك ماطرة، وقد تكون كمية الأمطار متوسطة إلى شبه قوية؛ خاصة كلما اتجهنا ناحية البحر، وعلى وجه التحديد خليج #العقبة، ومن المتوقع أن تتشكل السيول في بطون الأودية؛ فلزم التنويه، ومتوقع يوم #الجمعة أن يتكرر سيناريو يوم #الخميس في منطقة #تبوك.

وقال: متوقع أن تتسع الحالة المطرية الربيعية لتشمل كلًّا من مناطق: #تبوك #الحدود_الشمالية #الجوف #حائل #المدينة، وربما #القصيم و#مكة.

وأشار إلى أن على الرعاة وأهل الحلال في منطقة #تبوك، أخذ التنبيهات بل التحذيرات على محمل الجد، والابتعاد عن بطون الأودية خلال فترة الحالة المطرية شبه القوية، والمتوقعة على منطقة #تبوك من يوم الخميس حتى يوم السبت.

وأضاف: متوقع أن تنهار درجة الحرارة بشكل دراماتيكي يوم السبت القادم في أقصى الشمال السعودي، وستفقد من قيمتها عن يوم الخميس نحو 45% تقريبًا؛ بسبب دخول كتلة باردة شمالية غربية.