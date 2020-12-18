الأرض على موعد مع حدث فلكي لم يُشاهد منذ 800 عام

يمكن رؤيته بالعين المجردة

أكدَ الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي، المُتخصص في الفلك الفيزيائي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أنَ ظاهرة الاقتران الفلكي هي إحدى الظواهر الفلكية التي تنشأ بسبب دوران الأجرام السماوية حول الشمس، مشيراً إلى أنه حين تصطف على الأقل جرمان على خط مستقيم واحد مع الأرض تحدث ظاهرة الاقتران التي يعبر عنها فلكياً بتساوي قيمة خط الطول السماوي للجرمين.

وقال في حديثٍ لـ"سبق": "هي ظاهرة قلما تحدث بين الكوكبين العملاقين (المشتري وزحل) فهما لا يقترنان ببعضهما إلا كل 20 عاماً، وذلك بسبب طول مدة دورانهما حول الشمس؛ فالمشتري يستغرق 12 عامًا ليكمل دورة، بينما زُحل يحتاج 30 عاماً؛ لذا يحتاج المشتري 20 عاماً حتى يلحق بزُحل مرة أخرى".

وأضاف: "كل حدث اقتران بينهما تكون المسافة الظاهرية كما نشاهدهما من الأرض مختلفة، فإذا كانت مستويات الكواكب متقاربة تكون المسافة أصغر ما يمكن والعكس صحيح، وخلال حدث الاقتران القادم بينهما مساء يوم الاثنين 21 ديسمبر 2020م، ستكون المسافة الظاهرية بينهما قرابة 6 دقائق قوسية (0،1 درجة) وهذه المسافة القريبة جدّاً لم تحدث منذ عام 1623م، ولكن حينها كانا قرب الشمس ولم يكن بالإمكان مشاهدة الاقتران، بينما الاقتران القريب جدّاً الذي شاهده سكان الأرض كان قبل 794 عاماً (1226م)؛ أي قبل ابتكار التلسكوب؛ مما يعني أن في 21 ديسمبر سيرصد هذا الاقتران لأول مرة بالتاريخ بهذا التقارب الشديد بين الكوكبين".

وتابع: أن "كوكبي المشتري وزحل يظهران هذه الأيام بعد غروب الشمس ويُشاهدان ناحية الجنوب الغربي على ارتفاع 20 درجة تقريباً، مما يمكننا من رؤيتهما لمدة ساعتين من بعد غروب الشمس حتى اختفائهما خلف الأفق".

وأشار إلى أنه يمكن رؤية الاقتران بالعين المجردة، وسيبدوان متلاصقين كنجم ممدود، بينما يُرى الكوكبان عبر التلسكوب مع بعضهما مع وضوح التفاصيل بظهور حلقات زحل المميزة المحيطة بالكوكب وأقمار المشتري الأربعة الكبيرة مع ظهور أحزمة الغيوم على سطح المشتري".