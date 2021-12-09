وزير التجارة: زيارة ولي العهد لقطر تجسد علاقات الأخوة بين البلدين الشقيقين

أكد أن العمل جارٍ على تعزيز سبل التكامل والتعاون الاقتصادي والتجاري

أكد وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف، ماجد بن عبدالله القصبي، أن زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- لدولة قطر الشقيقة، تجسد علاقات الأخوة بين بلدينا الشقيقين، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على تعزيز سبل التكامل والتعاون الاقتصادي والتجاري، من خلال مجلس التنسيق السعودي القطري.

جاء ذلك في تغريدة للوزير "القصبي" عبر حسابه بمنصة تويتر، نوه فيها بالزيارة التي يقوم بها سمو ولي العهد لدولة قطر في الجولة الخليجية التي يقوم بها، وتشهد متابعة من مختلف وسائل الإعلام المختلفة.