بعد توقف 90 يومًا مصر للطيران تستأنف الطيران الدولي في هذا الموعد

تسير 180 رحلة إلى المملكة

كشفت الحكومة المصرية عن موعد عودة الطيران والعمل في المطارات المصرية، حيث صرح نادر سعد المتحدث بمجلس الوزراء المصري أن قرار عودة الطيران الدولي على الأرجح سيكون خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل وفقًا لموقع "جريدة الأهرام".

وأضاف متحدث الوزراء خلال مداخلة هاتفية بإحدى البرامج التلفزيونية إن خطوط الطيران العالمية أعلنت تسيير الرحلات الجوية إلى مصر أول يوليو مثل طيران الإمارات وغيره.

يذكر أن مصر علقت حركة الطيران في جميع المطارات المصرية بداية من ظهر الخميس 19 مارس وكانت مصر للطيران تسير 180 رحلة من جميع مطاراتها إلى المملكة العربية السعودية أسبوعيًا بينما كانت تسير 21 رحلة أسبوعيًا إلى الكويت، بواقع 3 رحلات يوميًا وفقدت الشركة أيضًا 7 رحلات أسبوعيًا كانت تسيرها إلى دولة سلطنة عمان و40 رحلة أسبوعيًا إلى الإمارات و7 رحلات أسبوعيًا إلى مملكة البحرين.