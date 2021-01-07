عقب إعلان الطوارئ.. سفارة المملكة في اليابان تدعو للتقيد بالتعليمات الاحترازية

أهابت بالمواطنين ضرورة اتباع الإجراءات والاتصال في حالة الطوارئ

أهابت سفارة المملكة في اليابان بالمواطنين ضرورة التقيد بالتعليمات والاستمرار باتباع الإجراءات الاحترازية جراء فيروس كورونا.



وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": نظرًا لإعلان فرض حالة الطوارئ في كل من #طوكيو، وكاناغاوا، وسايتاما، وتشيبا، لمدة شهر، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس #كورونا، تهيب السفارة بالمواطنين التقيد بالتعليمات والاستمرار باتباع الإجراءات الاحترازية؛ وفي حال أي طارئ التواصل:

09055833862

0335895242

متمنية السلامة للجميع