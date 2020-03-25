الصين تعلن: تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا القادمة من الخارج

الإصابة الجديدة انخفضت إلى 47 من 78 يوم الاثنين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الأربعاء: إن البر الرئيسي الصيني سجل انخفاضًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وإن جميعها كانت لمسافرين قادمين من الخارج.

وأضافت أن عدد حالات الإصابة الجديدة انخفض إلى 47 من 78 في يوم الاثنين.

وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 81218.

وبلغ عدد وفيات الجائحة في البر الرئيسي 3281 حتى نهاية الثلاثاء بزيادة أربع حالات عن يوم الاثنين.