احتدام المعارك في الحديدة .. ومكاسب جديدة للجيش الوطني اليمني

حققت تقدماً واستعادت مناطق عدة كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي

تصاعدت حدة المعارك في مدينة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في وقت حقّقت قوات دعم الشرعية تقدماً جديداً مهماً، واستعادت مناطق عدة كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وأفادت مصادر عسكرية وطبية يمنية، السبت، بمقتل نحو 40 مسلحاً من ميليشيات الحوثي، في معارك مع قوات الجيش الوطني اليمني، وغارات شنّتها طائرات التحالف العربي على الحديدة خلال الساعات القليلة الماضية، وفق "سكاي نيوز".

وشهدت الحديدة معارك عنيفة طوال ساعات الليل، تركزت قرب شارع صنعاء وفي شارع الخمسين ومدينة الصالح، كما امتدت المواجهات المسلحة إلى محيط جامعة الحديدة، وسط انهيارات في صفوف الانقلابيين.

يأتي هذا التطور بعد ساعات فقط من استعادة قوات الجيش الوطني، الجمعة، السيطرة على مستشفى 22 مايو في مدينة الحديدة، الذي احتلته ميليشيات الحوثي الإيرانية قبل أيام عدة، وحوّلته إلى ثكنة عسكرية.

وكانت ميليشيات الحوثي الإيرانية قد اقتحمت المستشفى أخيراً، وتحصنت داخل مبانيه، وعمد الانقلابيون إلى تفخيخ أجزاءٍ كبيرة منه والطرق المؤدية إليه، قبل أن يتم طردهم من المكان وتحريره من قبضتهم.

ووفق مصادر ميدانية يمنية، فإن قوات المقاومة اليمنية المشتركة تجاوزت مستشفى 22 مايو، وهي تتجه حالياً نحو منطقتَي "جولة الأقرعي"، وفندق قصر الاتحاد في الحديدة.

وتزامنت هذه التحركات الميدانية مع قصف شنّته طائرات التحالف العربي على مواقع وتجمعات للمتمردين في حي 7 يوليو، الذي يعد معقلاً رئيسا للميليشيات الحوثية في المدينة.

وكشف قائد قوات المقاومة الوطنية، العميد طارق صالح؛ الجمعة، أن استعادة الشرعية مدينة الحديدة "باتت وشيكة".

من جانبه، قال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي؛ إن العمليات العسكرية في الحديدة، تسير بصورة "ممتازة"، مشيراً إلى "تراجع وانهزام وخسائر ميليشيات الحوثي عسكرياً ونفسياً".