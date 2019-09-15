خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 39 قاضياً بمختلف درجات السلك القضائي

الصمعاني: نسأل المولى أن يوفقهم في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمره الكريم، بترقية وتعيين 39 قاضياً في وزارة العدل بمختلف درجات السلك القضائي.

وقال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ إن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين، وحرصه واهتمامه -أيّده الله- بمرفق القضاء، سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله- في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله -عزّ وجلّ- وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-.

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15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441 02:04 PM

الصمعاني: نسأل المولى أن يوفقهم في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف

خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 39 قاضياً بمختلف درجات السلك القضائي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمره الكريم، بترقية وتعيين 39 قاضياً في وزارة العدل بمختلف درجات السلك القضائي.

وقال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ إن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين، وحرصه واهتمامه -أيّده الله- بمرفق القضاء، سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله- في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله -عزّ وجلّ- وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-.

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